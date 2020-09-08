Семь украинок заявились на Ролан Гаррос-2020

Три украинки сыграют квалификационные матчи, а еще четыре начнут свой путь в основной сетке турнира.

В конце сентября во Франции стартует самый главный грунтовый теннисный турнир сезона - Ролан Гаррос-2020.

В основную сетку турнира попали четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, а также Катерина Козлова. А сегодня стало известно, что в квалификации Открытого чемпионата Франции примут участие еще три украинки: Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк, которая на US Open-2020 дошла дальше всех среди своих соотечественниц.

Таким образом, на Турнире Большого Шлема в Париже примут участие семь украинок. Кроме того, в альтернативном списке участников под номером "2" числится еще одна украинка Дарья Снигур, для которой Ролан Гаррос-2020 может стать дебютным ТБШ.

Напомним, Открытый чемпионат Франции-2020 должен был состояться в мае, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на осень. В этом году соревнования на кортах Парижа пройдут с 27 сентября по 11 октября.

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