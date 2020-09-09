Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open-2020, обыграв соперницу без рейтинга (Видео)

Американская теннисистка Серена Уильямс (№ 8 WTA) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США.

На пути в 1/2 финала Турнира Большого Шлема именитая спортсменка одолела болгарку Цветану Пиронкову в трех сетах. Итоговый счет 4:6, 6:3, 6:2.

Примечательно, что не имеющая рейтинга Пиронкова не выступала на протяжении трех лет в связи с рождением сына.

В полуфинале US Open-2020 Серена сыграет с победительницей противостояния Виктории Азаренко и Элизы Мертенс. Этот четвертьфинальный поединок начнется в 10 сентября в 02:00 по киевскому времени. В другом полуфинале сыграют Наоми Осака и Дженнифер Брэди.

Ранее сообщалось, что украинка Бондаренко не сумела преодолеть первый раунд турнира в Стамбуле.