Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)

На Открытом чемпионате США-2020 состоялись оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сумела переиграть американку Серену Уильямс в трех партиях - 1:6, 6:3, 6:3. Таким образом, Азаренко пробилась в свой третий финал US Open в карьере. Ранее в 2012 и 2013 голах она уступала на этой стадии именно Серене.

В другом полуфинальном матче японка Наоми Осака в трех сетах обыграла американку Дженнифер Брэйди - 7:6 , 3:6, 6:3. Для Наоми этот финал US Open станет вторым в карьере. В 2018 году она в решающем матче не оставила шансов Серене Уильямс.

Финальный поединок Азаренко - Осака состоится завтра, 12 сентября. Начало этой встречи в 23:00 по киевскому времени.

Ранее украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter.