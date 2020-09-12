Определились финалисты US Open-2020 (Видео)

Немец Александер Зверев в пятисетовом противостоянии добыл волевую победу над испанцем Пабло Каррень-Бустой, который выиграл первые два сета.
Пабло Каррень-Буста (Испания, 20) - Александер Зверев (Германия, 5) - 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6
В другом полуфинале австриец Доминик Тим в трех сетах дожал россиянина Даниила Медведева.
Даниил Медведев (Россия, 3) - Доминик Тим (Австрия, 2) - 2:6, 6:7 (7), 6:7 (5)
Финальный матч US Open-2020 состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало решающей игры в 23:00 по киевскому времени.
Ранее определились финалисты US Open-2020 в женском одиночном разряде.