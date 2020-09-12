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Определились финалисты US Open-2020 (Видео)

Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) состоялись оба полуфинальных матча на Открытом чемпионате США-2020.

Немец Александер Зверев в пятисетовом противостоянии добыл волевую победу над испанцем Пабло Каррень-Бустой, который выиграл первые два сета.

Пабло Каррень-Буста (Испания, 20) - Александер Зверев (Германия, 5) - 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6

В другом полуфинале австриец Доминик Тим в трех сетах дожал россиянина Даниила Медведева.

Даниил Медведев (Россия, 3) - Доминик Тим (Австрия, 2) - 2:6, 6:7 (7), 6:7 (5)

Финальный матч US Open-2020 состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало решающей игры в 23:00 по киевскому времени.

Ранее определились финалисты US Open-2020 в женском одиночном разряде.

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Все по теме:

Теннис, US Open, Доминик Тим, Александер Зверев.

Автор:

Телеграф
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