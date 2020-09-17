"Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме.

ЗА 1 час 47 минут украинка в двух сетах обыграла 29-летнюю россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:3, 7:6 (7:4).

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница пары Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).

Эта победа стала для Свитолиной уже шестой подряд.

Обзор матча

После матча Элина Свитолина прокомментировала встречу с Павлюченковой в Инстаграмм.

"Поздний ночной старт. Хорошо снова играть матчи! Очень странно и немного грустно играть без фанатов (особенно здесь, в Риме, где вы, ребята, безумно хороши). Я люблю Италию!", — написала Свитолина в Instagram.

Напомним, призовой фонд турнира в Риме составляет 2 млн долларров.