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"Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)

"Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме.

ЗА 1 час 47 минут украинка в двух сетах обыграла 29-летнюю россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:3, 7:6 (7:4).

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница пары Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).

Эта победа стала для Свитолиной уже шестой подряд.

Обзор матча

После матча Элина Свитолина прокомментировала встречу с Павлюченковой в Инстаграмм.

"Поздний ночной старт. Хорошо снова играть матчи! Очень странно и немного грустно играть без фанатов (особенно здесь, в Риме, где вы, ребята, безумно хороши). Я люблю Италию!", — написала Свитолина в Instagram.

Напомним, призовой фонд турнира в Риме составляет 2 млн долларров.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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