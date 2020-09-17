Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Почти осечка - ПСЖ вымучил победу над Мецом (Видео)
Почти осечка - ПСЖ вымучил победу над Мецом (Видео)
Месси после скандала с уходом из Барселоны начал забивать с правой ноги (Видео)
Месси после скандала с уходом из Барселоны начал забивать с правой ноги (Видео)
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки
Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки

Опять россиянка: Свитолина узнала имя следующей соперницы на турнире в Риме

Опять россиянка: Свитолина узнала имя следующей соперницы на турнире в Риме
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Элина Свитолина в 1/8 финала турнира в Риме сыграет со Светланой Кузнецовой.

Сегодня, 17 сентября, на грунтовом турнире в Риме состоялось несколько матчей второго раунда, в частности 38-й номер WTA россиянка Светлана Кузнецова в трех сетах обыграла 21-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Таким образом, Кузнецова пробилась в следующий раунд турнира, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№6 WTA). Эта встреча запланирована на завтра, 18 сентября, начало - в 11:00 по киевскому времени.

Телеграф напоминает, что Элина на пути в третий раунд турнира обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. После матча первая ракетка Украины  заявила, что очень довольна своей подготовкой к грунтовому сезону.

Также на кортах Рима свой матч завтра проведет еще одна представительница Украины Даяна Ястремская (№ 29 WTA), которая в 1/8 финала сразится со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Светлана Кузнецова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
02 Из-за правил социального дистанцирования футбольный матч закончился 37:0
03 Ему 19 лет: названо имя самого дорогого левого защитника в мире
04 Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
05 "Странно и грустно": Свитолина обыграла россиянку Павлюченкову в Риме (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь