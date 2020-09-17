Опять россиянка: Свитолина узнала имя следующей соперницы на турнире в Риме

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира в Риме сыграет со Светланой Кузнецовой.

Сегодня, 17 сентября, на грунтовом турнире в Риме состоялось несколько матчей второго раунда, в частности 38-й номер WTA россиянка Светлана Кузнецова в трех сетах обыграла 21-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Таким образом, Кузнецова пробилась в следующий раунд турнира, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№6 WTA). Эта встреча запланирована на завтра, 18 сентября, начало - в 11:00 по киевскому времени.

Телеграф напоминает, что Элина на пути в третий раунд турнира обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. После матча первая ракетка Украины заявила, что очень довольна своей подготовкой к грунтовому сезону.

Также на кортах Рима свой матч завтра проведет еще одна представительница Украины Даяна Ястремская (№ 29 WTA), которая в 1/8 финала сразится со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.