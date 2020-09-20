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Свитолина сенсационно "зачехлила" ракетку в Риме (Видео)

Свитолина сенсационно "зачехлила" ракетку в Риме (Видео)
08:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинская теннисистка проиграла четвертьфинал турнира WTA в Риме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от полуфинала престижного грунтового турнира в Риме (Италия), призовой фонд которого составляет 2 млн долларов. А в 2017 и 2018 годах украинка выигрывала этот турнир.

19-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова сумела в двух сетах обыграть 6-ю ракетку Элину Свитолину. Счет встречи - 3:6, 0:6.

В полуфинале Вондроушова сыграет с землячкой Плишковой, которая обыграла бельгийку Мертенс 3:6, 6:3, 0:6.

Обзор матча

Во втором полуфинале сойдутся Симона Халем и Гарбинье Мугуруса.

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Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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