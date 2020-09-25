Украинка Марта Костюк впервые пробилась на "Ролан Гаррос"

Марта Костюк завоевала право выступать в основной сетке Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").

Впервые в своей карьере 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в основную сетку соревнований Ролан Гаррос. На своем пути украинка обыграла японку Куруми Нару.

Нужно сказать, что первый сет Костюк сыграла без ошибок 6:0, а вот второй провалила - 1:6. Но уже в третьем все стало на свои места 6:2.

Квалификация. Третий круг

Марта Костюк (Украина, 2) - Куруми Нара (Япония, 22) 6-0, 1-6, 6-2

После матча Марта Костюк отметила, что от поединка у нее двоякие впечатления и она счастлива, что смогла повернуть ход матча. Нужно отметить, что тренер и мама Костюк еще не вышла с карантина.

"Выйти в основу – это, безусловно, отличные эмоции, но я спокойно, рационально смотрела на все матчи. Не было такого, что я думала: "Еще один матч, еще один сет и я выйду в основу". Таких мыслей не было. Было немножко ощущение, что это последний круг, но я думала, что это чувство будет на меня сильнее давить, поэтому на самом деле играть было гораздо легче, чем я ожидала. Я реально играла, как отдельный матч, чему очень рада!".

На Ролан Гаррос сыграют 5 украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Марта Костюк.