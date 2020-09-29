Свитолина на Ролан Гаррос с трудом обыграла Грачеву - видеообзор матча

Во Франции стартовал турнир серии Большого шлема Ролан Гаррос. Лучшая украинская теннисистка с трудом взяла верх в первом круге над россиянкой Варварой Грачевой. В первом сете дело дошло до тайбрейка. Во втором сете Свитолина довела дело до победы 6:4.
Накануне, только в субботу, Свитолина выиграла грунтовый турнир в Страсбурге. Это впервые за несколько лет украинка провела подготовительный турнир перед Большим шлемом.
"Для меня неделя в Страсбурге быда очень позитивной. Мне нужна была игровая практика", - заявила Свитолина.
Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6 (2), 6:4
Обзор матча
Во втором круге Элина Свитолина сыграет против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).