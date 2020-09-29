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Свитолина на Ролан Гаррос с трудом обыграла Грачеву - видеообзор матча

Свитолина на Ролан Гаррос с трудом обыграла Грачеву - видеообзор матча
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинка Элина Свитолина тяжело стартовала на турнире Ролан Гаррос.

Во Франции стартовал турнир серии Большого шлема Ролан Гаррос. Лучшая украинская теннисистка с трудом взяла верх в первом круге над россиянкой Варварой Грачевой. В первом сете дело дошло до тайбрейка. Во втором сете Свитолина довела дело до победы 6:4.

Накануне, только в субботу, Свитолина выиграла грунтовый турнир в Страсбурге. Это впервые за несколько лет украинка провела подготовительный турнир перед Большим шлемом. 

"Для меня неделя в Страсбурге быда очень позитивной. Мне нужна была игровая практика", - заявила Свитолина.

Ролан Гаррос. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 7:6 (2), 6:4

Обзор матча

Во втором круге Элина Свитолина сыграет против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q).

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Элина Свитолина, Ролан Гаррос.

Автор:

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