Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос

После тяжелого стартового круга, когда Свитолина встречалась с россиянкой Грачевой, во втором круге украинке противостояла мексиканка Рената Сарасуа.
Это была очная встреча соперниц. В первом сете Свитолина уверено взяла верх, обыграв 6-3, но во втором сете игра не пошла и украинка отдала полностью 0-6. Все решилось в последнем третьем сете.
К слову, у Сарасуа сегодня был день рождения.
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) - Рената Сарасуа (Мексика, Q) 6-3, 0-6, 6-2
В следующем круге Элина Свитолина сыграет против россиянки Екатерины Александровой (WTA 31).
Напомним, на Ролан Гаррос Свитолине удавалось лишь доходить до четвертьфиналов.