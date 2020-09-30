Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины выиграла в трех сетах и продолжит свое выступление во Франции.

После тяжелого стартового круга, когда Свитолина встречалась с россиянкой Грачевой, во втором круге украинке противостояла мексиканка Рената Сарасуа.

Это была очная встреча соперниц. В первом сете Свитолина уверено взяла верх, обыграв 6-3, но во втором сете игра не пошла и украинка отдала полностью 0-6. Все решилось в последнем третьем сете.

К слову, у Сарасуа сегодня был день рождения.

Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) - Рената Сарасуа (Мексика, Q) 6-3, 0-6, 6-2

В следующем круге Элина Свитолина сыграет против россиянки Екатерины Александровой (WTA 31).

Напомним, на Ролан Гаррос Свитолине удавалось лишь доходить до четвертьфиналов.