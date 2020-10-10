Полячка Свентек выиграла Ролан Гаррос-2020 (видео)

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Суббота, 10.10.2020
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Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
19-летняя Ига Свентек золотыми буквами вписала свое имя в историю польского тенниса.

В субботу, 10 октября, состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. 

Польская теннисистка Ига Свентек (53-й номер WTA) разгромила американку Софию Кенин (6-й номер WTA) в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 и впервые в карьере выиграла турнир. Ранее лучшим достижением в карьере Свентек был финал в турнире международной серии WTA в Лугано.

Отметим, впервые представитель Польши выиграл Турнир Большого Шлема. Более того, полячка сделала это сверхуверенно, не отдав ни единого сета на протяжении соревнований.

Видеообзор матча Ига Свентек - София Кенин - 6:4, 6:1

Телеграф напоминает, что на Турнире Большого Шлема в Париже принимали участие несколько украинок, лучший результат среди которых показала Элина Свитолина (дошла до четвертьфинала, где проиграла Наде Подороске, - прим. ред.).

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Все по теме:

Теннис, Ролан Гаррос, София Кенин, Ига Свентек.

Автор:

Телеграф
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