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Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (видео)

Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (видео)
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kostyukmarta

В воскресенье, 10 января, третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк провела матч в рамках 1/8 финала турнира в Абу Даби.

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Противостояла 18-летней украинке 87-й номер рейтинга WTA словенка Тамара Зиданшек. Костюк с первых геймов взяла игру под свой контроль и отдала лишь две партии в двух сетах, разгромив соперницу. Итоговый счет - 6:1, 6:1. Примечательно, что Марта впервые вышла в четвертьфинал на турнирах данной категории.

Видеообзор матча Марта Костюк - Тамара Зиданшек:

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/8 финала Костюк расправилась с представительницей Тайваня Се Шувэй. Еще одна украинка Эдина Свитолина в воскресенье попробует выйти в четвертьфинал соревнований в ОАЭ. На пути первой ракетки Украины стоит россиянка Екатерина Александрова.

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Все по теме:

ОАЭ, Теннис, Абу-Даби, Марта Костюк, Тамара Зиданшек.

Автор:

Телеграф
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