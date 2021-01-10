Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби (видео)

В воскресенье, 10 января, третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк провела матч в рамках 1/8 финала турнира в Абу Даби.

Противостояла 18-летней украинке 87-й номер рейтинга WTA словенка Тамара Зиданшек. Костюк с первых геймов взяла игру под свой контроль и отдала лишь две партии в двух сетах, разгромив соперницу. Итоговый счет - 6:1, 6:1. Примечательно, что Марта впервые вышла в четвертьфинал на турнирах данной категории.

Видеообзор матча Марта Костюк - Тамара Зиданшек:

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/8 финала Костюк расправилась с представительницей Тайваня Се Шувэй. Еще одна украинка Эдина Свитолина в воскресенье попробует выйти в четвертьфинал соревнований в ОАЭ. На пути первой ракетки Украины стоит россиянка Екатерина Александрова.