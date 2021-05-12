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Свитолина добыла волевую победу на старте турнира в Риме (видео)

Свитолина добыла волевую победу на старте турнира в Риме (видео)
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram elisvitolina

Первая ракетка Украины и шестой номер рейтинга WTA Элина Свитолина добыла тяжелую победу на старте турнира в Риме.

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В первом круге грунтового турнира в Италии украинка в трехсетовом противостоянии переиграла американку Аманду Анисимову (№39 WTA), при чем Элина уступила в первой партии. Итоговый счет - 2:6, 6:3, 6:4.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Аманда Анисимова:

Статистика матча:

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей противостояния испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) и американки Бернарды Перы (№69 WTA). Отметим, в Риме Элина триумфовала дважды в 2017 и 2018 годах, а в последний раз украинка добиралась тут до стадии четвертьфинала

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский теннисист завершил карьеру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 221

Все по теме:

Италия, Элина Свитолина, Рим, Теннис, Аманда Анисимова.
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