Свитолина добыла волевую победу на старте турнира в Риме (видео)

Первая ракетка Украины и шестой номер рейтинга WTA Элина Свитолина добыла тяжелую победу на старте турнира в Риме.

В первом круге грунтового турнира в Италии украинка в трехсетовом противостоянии переиграла американку Аманду Анисимову (№39 WTA), при чем Элина уступила в первой партии. Итоговый счет - 2:6, 6:3, 6:4.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Аманда Анисимова:

Статистика матча:

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей противостояния испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) и американки Бернарды Перы (№69 WTA). Отметим, в Риме Элина триумфовала дважды в 2017 и 2018 годах, а в последний раз украинка добиралась тут до стадии четвертьфинала

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