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В Париже задержали российскую теннисистку: в чем ее подозревают

В Париже задержали российскую теннисистку: в чем ее подозревают
13:47 Сегодня Телеграф slon

Во Франции в четверг, 3 июня, задержали российскую теннисистку Яну Сизикову по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции.

Об этом сообщает французская газета "Le Parisien".

"По нашей информации, 26-летняя россиянка Яна Сизикова была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча первого круга женского парного разряда между ней и ее партнершей Екатериной Александровой с парой Айлала Томлянович и Шторм Сандерс. Игрок, проигравший свой матч со счетом 6-1/6-1, был взят под стражу в помещении Центральной службы гонок и игр (SCCJ) судебной полиции за "организованную спортивную коррупцию" и "групповое мошенничество" по данным парижской прокуратуры", - говорится в заметке.

Кроме того, пишет газета, в номере отеля, где остановилась Сизикова, были произведены обыски. Теннисистка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции.

Сыщиков (SCCJ) интересует матч первого круга женского парного разряда, который она сыграла в прошлом году на Porte d'Auteuil с американкой Мэдисон Бренгл против румынской пары Андреи Миту и Патрисии Марии. Если логично выиграли фавориты румыны (7-6, 6-4), то подозрения относятся к пятой игре второго сета.

"Фактически, несколько десятков тысяч евро были поставлены несколькими операторами ставок в разных странах на победу в этой игре румынских игроков. Последние выиграли локаут, чему хорошо помог их оппонент на подаче. Яна Сизикова допустила две двойные ошибки и провалила одно очко в этой игре. В 2019 году более 20 игроков были лишены возможности тренироваться из-за подозрительных ставок", - пишет газета.

Россиянка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.

Сизикова занимает 765-е место в рейтиге WTA. Единственный титул в карьере она выиграла в 2019 году на турнире в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой. За карьеру, в соотвествии с информацией WTA, она заработала около 170 тысяч евро.

Как сообщалось, 2 июня первая ракетка Украины и шестой номер рейтинга WTA Элина Свитолина стартовала с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Франция, Задержание, Проигрыш, Ставки, Roland Garros, Теннисистка, Яна Сизикова.
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