Украинская теннисистка показала фото топлес

Известная украинская теннисистка Марта Костюк поделилась провокационной фотографией на своей страничке в Instagram.

70-я ракетка мира и одна из лучших теннисисток Украины на этот раз похвасталась своей фигурой на берегу моря в Греции. Для лучшего загара 19-летняя Марта снял верх купальника, чем взволновала многих поклонников.

"Спасибо за то, что ревнует", - подписала снимок теннисистка, однако кому адресовано данное сообщение осталось за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Kostyuk (@martakostyukkk)

"Кто счастливый фотограф?", "Я вижу идеал", "Огонь", "Идеальная", "Самая красивая женщина", - засыпали спортсменку комплиментами подписчики.

Отметим, неделю назад Марта вылетела с Уимблдонского теннисного турнира, проиграв 56-й ракетке мира Анастасии Севастовой из Латвии. А после матча украинка посетовала на старую травму плеча из-за чего она играла не на все сто. В первом круге ТБШ Марта совершила настоящую сенсацию, переиграв в двух сетах нидерландку Кики Бертенс (№21 WTA).

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский футболист оскорбил теннисистку-соотечественницу из-за проигрыша последней на Уимблдоне.