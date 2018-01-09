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Две нелепые ошибки и два зрелищных переворота на "Дакаре-2018" (Видео)

Дакар-2018
22:21 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
Автоспорт

Ралли-марафон "Дакар" – тяжелая и суровая гонка, которая не прощает ошибок.

Малейшая оплошность гонщика или штурмана может привести к тяжелым последствиям. В этом на собственном опыте во второй день соревнования 2018 года убедились американец Брайс Мензис и парагваец Роберто Рикальде.

"Дакар-2018": новости и результаты

Мензис на самых первых километрах не послушался штурмана, дважды предупредившего его о кочке, и решил, что можно проехать на большей скорости. Но в итоге это привело к устрашающему перевороту через капот, в результате которого багги Mini получило серьезные повреждения, а штурман Мензиса сломал лодыжку.

Рикальде совершил около десяти кульбитов и вовсе в безобидной ситуации, когда его попытался вытащить из песков один из товарищей. По какой-то причине его машину решили взять на буксир сбоку. Как результат, почти десять переворотов…

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Автоспорт, Дакар-2018, Новости автоспорта, Ралли.
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