Испанская гонщица протестировала машину Формулы E (Видео)

Бывшая гонщица GP3 и участница программы развития Lotus Кармен Хорда дебютировала за рулем машины Формулы E. Испанская пилотесса проехала на электромобиле по трассе имени братьев Родригес в Мехико, где 3 марта состоялся пятый этап сезона-2017/2018. «Мне понравилось, – поделилась впечатлениями Кармен. – У меня сложилось хорошее впечатление о машине. Честно говоря, я ожидала, что сцепления с трассой и прижимной силы будет меньше. Вообще удивительно, насколько сложна эта машина – за рулем приходится следить за большим количеством параметров. Это необычный гоночный автомобиль, но мне понравилось».