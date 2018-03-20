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В Cети появился новый саундтрек Формулы-1 (Видео)

Формула-1
21:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Американский композитор Брайан Тайлер выполнил музыкальную тему для серии "Королевских гонок".

В Сети опубликовали саундтрек к новому сезону Формулы-1 от американского композитора и дирижера Брайана Тайлера, который привлек к созданию музыкальной композиции Лондонским филармонический оркестр. Руководство Формулы-1 пока что официально не подтвердило новую музыкальную тему.

Также композицию можно послушать на музыкальной платформе Apple Music, в профайле Брайна Тайлера.

Напомним, что первый старт Формулы-1 запланирован на ближайшее воскресенье, 25-го марта, и состоится в Мельбурне (Австралия).

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