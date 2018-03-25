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Российский гонщик Формулы-1 не доехал до финиша из-за пакета с трибун

Сергей Сироткин
17:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Полиэтиленовый пакет из-под сэндвича стал причиной схода Сергея Сироткина.

Пилот Уильямса Сергей Сироткин рассказал о причинах схода на Гран-при Австралии.

"Случилась достаточно глупая на самом деле вещь. На базе команды тысяча человек, которые изо дня в день с утра до вечера сменами работают, чтобы отыграть какие-то десятые-сотые доли секунды и драгоценные позиции в гонке.

А в итоге получается так, что мы ловим полиэтиленовый пакет из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза, что моментально перегревает систему, которая закипает и в прямом смысле слова сгорает и я оказываюсь без тормозов и в результате выезжаю по прямой в тринадцатом повороте. Что, безусловно, настолько глупо, что в это просто не хочется верить – что, безусловно, не самая приятная вещь", – рассказал Сироткин в интервью Алексею Попову.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Сергей Сироткин, Ф1, Формула-1.
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