Автоспорт https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-avtosport/4480272-motogonshhik-nazhal-na-tormoz-sopernika-na-skorosti-225-km-ch-video.html
Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
Мотогонщик категории Moto2 Романо Фенати оказался в центре скандала на Гран При Сан-Марино, состоявшемся в минувшее воскресенье.
Итальянец боролся с соотечественником Стефано Манци и по понятным только ему причинам на скорости 225 км/ч при борьбе бок о бок протянул руку в сторону соперника и нажал на рычаг тормоза! К счастью, все обошлось, но не для Фенати, который был снят с гонки и отстранен на два следующих этапа.
"Я считаю, что за такое нужно отстранять от гонок пожизненно, – прокомментировал гонщик MotoGP Кэл Кратчлоу. – Да, на предыдущем круге между ними был контакт, но хвататься за ручку тормоза на чужом мотоцикле – это перебор".
Интересно, что это уже не первый инцидент с Фенати. В 2015 году в классе Moto3 он пнул соперника, за что получил три штрафных очках и стартовал из конца пелотона.
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