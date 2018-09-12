Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)

Итальянец боролся с соотечественником Стефано Манци и по понятным только ему причинам на скорости 225 км/ч при борьбе бок о бок протянул руку в сторону соперника и нажал на рычаг тормоза! К счастью, все обошлось, но не для Фенати, который был снят с гонки и отстранен на два следующих этапа.

"Я считаю, что за такое нужно отстранять от гонок пожизненно, – прокомментировал гонщик MotoGP Кэл Кратчлоу. – Да, на предыдущем круге между ними был контакт, но хвататься за ручку тормоза на чужом мотоцикле – это перебор".

Интересно, что это уже не первый инцидент с Фенати. В 2015 году в классе Moto3 он пнул соперника, за что получил три штрафных очках и стартовал из конца пелотона.