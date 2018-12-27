Первый подиум Кубицы в Формуле-1 (Видео)

Официальный канал Формулы 1 в Youtube в преддверии возвращения в спорт Роберта Кубицы решил освежить в памяти его первое восхождение на пьедестал почета.

Это случилось уже в третьей гонке поляка под конец сезона-2006. В первой – в Венгрии – он приехал к финишу седьмым, но впоследствии был дисквалифицирован за нарушение нормы веса шасси. Через три недели в Турции Роберт стал 12-м, но уже в Монце 10 сентября 2006 года смог впервые подняться на пьедестал почета вместе с Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном.

В квалификации Кубица показал шестой результат, но блестяще стартовал в гонке и буквально сразу вышел на четвертое место. После этого он обошел своего напарника по Sauber BMW Ника Хайдфельда, выйдя на третью строчку. К 18-му кругу дистанции он был уже лидером заезда.

После борьбы с Фернандо Алонсо на пит-лейне Роберт стал четвертым, но вскоре вновь поднялся на третью строчку после схода испанца, в результате став первым польским гонщиком, взошедшим на подиум Формулы 1.

В следующем сезоне, напомним, Кубица составит дуэт с действующим чемпионом Формулы 2 Джорджем Расселом в команде Williams.