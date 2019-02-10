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Воскресенье, 10.02.2019

Пилоты F1 Ферстаппен и Гасли посоревновались в картинге на льду (Видео)

Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Пьер Гасли проверили свои силы на ледовом покрытии за рулем картов для нового рекламного видео концерна. Съемка прошла на одном из катков парка Флевонис в Нидерландах, а технику предоставила бывшая картинговая команда Макса. 21-летний голландец остался доволен таким непривычным опытом. «Это было очень весело, – сказал Макс после мероприятия. – Я впервые пилотировал карт на льду и был удивлен его скоростью. Думаю, в какой-то момент мы перевалили за 100 км/ч на шестой передаче. Это было круто. Если бы я оценивал свои дрифты, я бы поставил себе восьмерку. Это было одно из самых прикольных рекламных мероприятий на моей практике. Были и другие классные, но это – номер один. Отличная подготовка к новому сезону с Пьером». «У нас было несколько интересных моментов с параллельным дрифтом, – добавил Гасли. – Это сильно отличается от гонок в Ф1, так что было приятно попробовать что-то новое. Когда я выступал в картинге, адреналин зашкаливал, но сегодня мы просто веселились. Думаю, теперь надо пригласить Макса во Францию и найти там для него крутое развлечение».
Автоспорт
Фото: Скриншот
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Формула-1, Видео, Автоспорт, Red Bull Racing, Картинг, Новости автоспорта, Ф1.
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