Пилоты F1 Ферстаппен и Гасли посоревновались в картинге на льду (Видео)

Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Пьер Гасли проверили свои силы на ледовом покрытии за рулем картов для нового рекламного видео концерна. Съемка прошла на одном из катков парка Флевонис в Нидерландах, а технику предоставила бывшая картинговая команда Макса. 21-летний голландец остался доволен таким непривычным опытом. «Это было очень весело, – сказал Макс после мероприятия. – Я впервые пилотировал карт на льду и был удивлен его скоростью. Думаю, в какой-то момент мы перевалили за 100 км/ч на шестой передаче. Это было круто. Если бы я оценивал свои дрифты, я бы поставил себе восьмерку. Это было одно из самых прикольных рекламных мероприятий на моей практике. Были и другие классные, но это – номер один. Отличная подготовка к новому сезону с Пьером». «У нас было несколько интересных моментов с параллельным дрифтом, – добавил Гасли. – Это сильно отличается от гонок в Ф1, так что было приятно попробовать что-то новое. Когда я выступал в картинге, адреналин зашкаливал, но сегодня мы просто веселились. Думаю, теперь надо пригласить Макса во Францию и найти там для него крутое развлечение».