McLaren представила уникальную программу тренировок "9 градусов" (Видео)

9 апреля McLaren представила уникальную программу тренировок "9 градусов», которая призвана обеспечить Фернандо Алонсо солидное преимущество над соперниками по Инди-500. "Суть этой программы в том, что вы должны всё делать под углом наклона в 9 градусов, – объясняет Жиль де Ферран. – Все бэнкинги на Индианаполисе наклонены на 9 градусов, и я думаю, что это очень эффективно, так как вам проще ориентироваться на трассе и так далее. Более того, если вы ежедневно поворачиваете только налево, даже когда хотите повернуть направо, это помогает тренироваться». "В начале было немного странно, но я приспособился, поменял расположение некоторых вещей в доме, – рассказывает Алонсо о программе "9 градусов». – Я думаю, подготовка к Инди-500 проходит успешно».