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Понедельник, 06.05.2019

MotoGP. Маршал украл деталь с мотоцикла Алекса Ринса (Видео)

После финиша гонки MotoGP в Хересе произошёл достаточно забавный инцидент. Пока испанец Алекс Ринс праздновал своё второе место, маршал украл деталь с его мотоцикла. Вот только незадача для воришки – все действия зафиксировала бортовая камера. «Я видел запись – просто невероятно! – цитирует Ринса Motorsport-Total. – Это крышка бачка тормозной жидкости с моей фамилией и номером 42. Уверен, что уже где-нибудь в интернете она продается за 1000 евро. Так что я куплю или обменяю её на наколенники». Сообщается, что организаторы установили личность маршала и заставили его отдать деталь команде Suzuki. &nbsp; &nbsp;
Автоспорт
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Видео, Автоспорт, MotoGP, Новости автоспорта, Алекс Ринс.
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