Самолет двукратного чемпиона NASCAR перед крушением дважды отскочил от земли (Видео)

Стали известны некоторые подробности крушения самолета в Элизабеттоне.

Ральф Хикс, старший следователь Национального совета по безопасности на транспорте, поделился первыми подробностями о крушении самолёта на севере штата Теннесси, в городке Элизабеттон, в котором находился двукратный чемпион NASCAR, победитель гонок в Дайтоне Дейл Эрнхардт-младший, которого сопровождали супруга и годовалая дочь.

«Самолёт отскочил от земли по меньшей мере дважды, прежде чем упасть на правое шасси. После этого самолёт продолжил движение по взлётно-посадочной полосе, прежде чем остановился на шоссе 91.

Мы будем использовать полётные данные при расследовании, потому что из видеозаписи нельзя сказать наверняка, что именно произошло. Твёрдая посадка. Сейчас это можно описать именно так», — приводит слова Хикса Racer.