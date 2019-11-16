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Суббота, 16.11.2019

Мик Шумахер сел за руль болида своего легендарного отца (Видео)

Спустя несколько месяцев после пилотирования Ferrari F2004 Мик Шумахер сел за руль ещё одной машины своего знаменитого отца. 20-летний немец провёл во Фьорано заезды за рулём F2002, на которой Михаэль Шумахер выиграл 11 из 17-ти гонок и завоевал свой пятый чемпионский титул. 30 ноября этого года Ferrari F2002 будет выставлена на торги на аукционе RM Sotheby's в Абу-Даби. В настоящее время машина оценивается в 5,5-7,5 млн долларов, но, вероятно, окончательная цена на аукционе будет гораздо выше.
Автоспорт
Фото: Инстаграм
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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Мик Шумахер, F2002.
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