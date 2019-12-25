Стройка автодрома в Зандворте с высоты птичьего полета (Видео)

В сети появились кадры любительской съёмки автодрома Зандворт в Нидерландах, который примет Гран При Формулы 1 в следующем году. Видео, демонстрирующее процесс реконструкции трассы с высоты птичьего полёта, на своём канале в Youtube опубликовал пользователь под именем Danny. Съёмка прошла 18 декабря На кадрах можно в деталях рассмотреть участки автодрома, где наиболее активно идёт процесс строительства. Асфальт снят на части стартовой прямой, в шпильке Hugenholtzbocht и в связке финальных поворотов Kumhobocht – Arie Luyendijkbocht, которую планируют сделать профилированной. Уже уложены новые тоннели под стартовой прямой и предпоследним поворотом, по которым будет обеспечиваться доступ к инфилду трассы.