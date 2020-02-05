Пилоты Формулы-1 погонялись на гусеничных вездеходах (Видео)

Зимнее мероприятие Ferrari под названием Wroom не проходит вот уже несколько лет. Обычно на мероприятии на итальянском горнолыжным курорте Мадонна ди Кампильо команда встречалась с прессой, пилоты даже устраивали картинговую гонку на ледовом озере. В этом году Скудерия решила частично возродить эту традицию и в первые выходные февраля отправилась на горнолыжный курорт Валь-Гардена, расположенный в самом центре Доломитовых Альп. Не обошлось без гонки, правда, не на картах и не на ледовом озере. Себастьян Феттель, Шарль Леклер, тест-пилот Марк Жене и руководитель Маттиа Бинотто покатались на ратраках – cнегоуплотнительных машинах, используемых для расчистки и подготовки склонов гор под лыжные трассы. Специально для заездов была подготовлена снежная трасса в виде восьмерки. Предлагаем вашему вниманию видео.