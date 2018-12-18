Захватывающая концовка матча Химик - Днепр (Видео)

Химик вырвал у Днепра победу на последних секундах поединка Суперлиги Пари-Матч (94:92). Победа позволила южненцам возглавить турнирную таблицу. Смотрите видео заключительных атак в матче.