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Суббота, 29.12.2018

НБА. Лучшие моменты матчей 28.12.2018 (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли сокрушительные данки форвардов «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса и Соломона Хилла, защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, а также разыгрывающего «Даллас Маверикс» Денниса Смита, невероятное попадание защитника «Кливленд Кавальерс» Алека Бёркса, эффектные аллей-упы новичка «Атланты Хоукс» Трея Янга на форварда Джона Коллинса и разыгрывающего «Денвер Наггетс» Монте Морриса на защитника Малика Бисли, кроссовер лидера «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, баззер-битер защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса и роскошная передача разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла.
championat.com
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