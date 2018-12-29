НБА. Лучшие моменты матчей 28.12.2018 (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли сокрушительные данки форвардов «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса и Соломона Хилла, защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, а также разыгрывающего «Даллас Маверикс» Денниса Смита, невероятное попадание защитника «Кливленд Кавальерс» Алека Бёркса, эффектные аллей-упы новичка «Атланты Хоукс» Трея Янга на форварда Джона Коллинса и разыгрывающего «Денвер Наггетс» Монте Морриса на защитника Малика Бисли, кроссовер лидера «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, баззер-битер защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса и роскошная передача разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла.