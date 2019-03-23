Невероятный Харден набрал 61 очко в матче со Сперс (Видео)

Разыгрывающий Хьюстон Рокетс Джеймс Харден рассказал, что думает касательно победы своего клуба над Сан-Антонио (111:105) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Отметим, что в этом поединке защитник заработал 61 очко и вновь достиг своего рекорда результативности. "Я работаю на износ ежедневно. Даже когда с утра я не хочу вставать, чувствую усталость — все равно продолжаю тренироваться, отдаваясь на все 100%, ведь у меня появилась возможность стать лучшим баскетболистом в истории", - приводит слова игрока ESPN.