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Воскресенье, 05.05.2019

НБА. Симмонс ударил Лаури локтем в пах (Видео)

Один из лидеров «Филадельфии» Бен Симмонс жестко ударил защитника «Торонто» Кайла Лаури. Инцидент произошел во 2-й четверти 3-го матча серии второго раунда плей-офф Восточной конференции. В борьбе за подбор Симмонс оказался на паркете, над ним стоял Лаури, которого Симмонс ударил между ног. Защитник «Торонто» некоторое время не мог подняться. Стоит отметить, что арбитры не заметили этот эпизод. Симмонс не получил никакого наказания. Но НБА еще может изучить этот момент и вынести решение по Симмонсу.
sport.ua
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Баскетбол, Видео, Новости баскетбола, Бен Симмонс.
19:12 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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