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Среда, 22.05.2019

НБА: топ-5 моментов игрового дня за 22 мая (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов матча плей-офф, сыгранного в среду, 22 мая. Вашему вниманию моменты с участием Кауая Леонарда (Торотон Рэпторс), Янниса Адетокунбо (Милуоки Бакс), Сержа Ибаки (Торонто Рэпторс). Напомним, что "Торонто" нанес поражение "Милуоки" и сравнял счет в серии. Торонто Рэпторс - Милуоки Бакс - 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21)Счет серии - 2:2Торонто Рэпторс: Лоури - 25, Леонард - 19, Пауэлл - 18, Ибака - 17+13 подборов, Марк Газоль - 17, Ванвлит - 13, Сиакам - 7, Грин - 4Милуоки Бакс: Миддлтон - 30, Адетокунбо - 25+10 подборов, Миротич - 11, Лопес - 8, Ильясова - 7, Хилл - 5, Бледсо - 5, Брогдон - 4, Коннотон - 3, Фрейзер - 2, Браун - 2 Очередной матч серии запланирован на четверг, 23 мая.
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