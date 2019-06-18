ЧМ по баскетболу 3х3. Пуэрто-Рико – Украина: онлайн-трансляция (Видео)

Национальная сборная Украины играет на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который с 18 по 23 июня проходит в Амстердаме. В первом матче группового этапа команда встретится со сборной Пуэрто-Рико. Начало встречи в 11:20 по Киеву.