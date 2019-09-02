Топ-5 моментов второго дня на чемпионате мира по баскетболу (Видео)

В заключительном матче игрового дня встретились сборные США и Чехии. Американцы не оставили шансов чехам, разгромив их с разницей в 21 очко — 88:67. В другом позднем матче второго игрового дня сборная Франции переиграла команду Германии — 78:74. В ещё одном матче игрового дня сборная Литвы разгромила Сенегал с более чем двукратным преимуществом. Также вашему вниманию представлены все результаты второго игрового дня. Группа Е Турция — Япония — 86:67 США — Чехия — 88:67 Группа F Бразилия — Новая Зеландия — 102:94 Греция — Черногория — 85:60 Группа G Доминиканская Республика — Иордания — 80:76 Франция — Германия — 78:74 Группа H Австралия — Канада — 108:92 Литва — Сенегал — 101:47.