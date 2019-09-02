Скола вышел на второе место бомбардиров в истории ЧМ по баскетболу (Видео)

Аргентинский баскетболист Луис Скола вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира. В матче Нигерия — Аргентина, который проходит в эти минуты, Скола набрал в первой четверти 7 очков. В результате его баланс достиг 595 баллов. 39-летний аргентинец теперь занимает второе место. Лидером и рекордсменом является Оскар Шмидт, набравший за карьеру на чемпионатах мира 843 очка.