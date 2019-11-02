Данки Адетокумбо и Карузо - в десятке моментов дня в НБА (Видео)

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня 1 ноября. Первые места в Топ-10 заняли Танасис Адетокумбо (Милуоки) и Алекс Карузо (Лейкерс).