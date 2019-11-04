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Понедельник, 04.11.2019

Киев-Баскет - БК Запорожье: обзор матча (Видео)

Запорожье в пятницу неожиданно сумело нанести поражение Черкасским Мавпам. Ожидали борьбы от подопечных Плеханова и в матче против Киев-Баскета, но подопечные Багатскиса с самого начала взяли высокий тем, с которым гости не справились. Как итог, 110:73 в пользу Киев-Баскета. 
Фото: ФБУ
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