Киев-Баскет - БК Запорожье: обзор матча (Видео)

Запорожье в пятницу неожиданно сумело нанести поражение Черкасским Мавпам. Ожидали борьбы от подопечных Плеханова и в матче против Киев-Баскета, но подопечные Багатскиса с самого начала взяли высокий тем, с которым гости не справились. Как итог, 110:73 в пользу Киев-Баскета.