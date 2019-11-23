Звезда НБА попал в больницу после жуткого столкновения с одноклубником

Разыгрывающий Бостон Селтикс Кемба Уокер получил травму шеи в матче регулярного чемпионата НБА против Денвер Наггетс (92:96). В конце второй четверти баскетболист с столкнулся с одноклубником Шеми Оджелейем и свалился на паркет. Предполагалось, что из-за столкновения Уокер мог повредить шею, сообщает ESPN.