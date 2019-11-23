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Суббота, 23.11.2019

Звезда НБА попал в больницу после жуткого столкновения с одноклубником

Разыгрывающий Бостон Селтикс Кемба Уокер получил травму шеи в матче регулярного чемпионата НБА против Денвер Наггетс (92:96). В конце второй четверти баскетболист с столкнулся с одноклубником Шеми Оджелейем и свалился на паркет. Предполагалось, что из-за столкновения Уокер мог повредить шею, сообщает ESPN.
sport.ua
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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Кемба Уокер.
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