Игрок НБА завалился на болельщика, который даже не думал бросать пить пиво (Видео)

Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Милуоки" (103:127). Пытаясь достать мяч, на зрителей упал защитник "Детройта" Лэнгстон Гэллоуэй. Но невозмутимый фанат сзади удержал в руках стакан с пивом и продолжил свое дело.