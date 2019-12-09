Лень феерит в NBA: видео действий украинца в матче против Шарлотт

Атланта Алексея Леня обыграла на выезде Шарлотт в матче регулярного чемпионата НБА. Украинский центровой оформил в матче дабл-дабл. Игрок провел на площадке 19 минут, за которые успел набрать 13 очков, оформить 10 подборов, 1 передачу и 1 блокшот.