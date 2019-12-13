Лука Дончич установил сразу два рекорда НБА (Видео)

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил сразу два рекорда лиги в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Встреча, проходившая в Мехико, завершилась со счётом 122:111 в пользу «Далласа». Дончич записал на свой счёт трипл-дабл, набрав 41 очко, собрав 12 подборов и отдав 11 передач. Словенский баскетболист стал первым в истории НБА игроком, который оформил трипл-дабл в матче, состоявшемся за пределами США и Канады. Кроме того, 20-летний игрок стал первым баскетболистом в истории ассоциации, который сумел сделать более одного трипл-дабла с 40 очками до наступления 21-летнего возраста, сообщает пресс-служба НБА. Следующий матч «Даллас» сыграет дома завтра, 14 декабря, соперником будет «Майами Хит».