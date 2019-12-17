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Вторник, 17.12.2019

Хьюстон совершил самый крупный камбэк в истории клуба (Видео)

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата на своей площадке победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 109:107. В какой-то момент в ходе встречи отставание «Хьюстона» от «Сан-Антонио» составляло 25 очков, но «Рокетс» смогли переломить ход игры, и это самый крупный камбэк в истории клуба, сообщает пресс-служба НБА. Самыми результативными игроками матча стали Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден (оба — «Хьюстон»). Уэстбрук сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав 10 подборов и отдав 4 передачи, а Харден набрал 28 очков, собрал 8 подборов и отдал 7 передач. Следующий матч «Хьюстон» сыграет на выезде послезавтра, 19 декабря, соперником будет «Лос-Анджелес Клипперс». В сезоне-2019/20 на счету «Рокетс» 18 побед и 9 поражений в 27 матчах регулярного чемпионата.
championat.com
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Баскетбол, НБА, Новости спорта, БК Хьюстон Рокетс.
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