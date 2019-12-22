Данк Джордана через Леня в топ-10 моментов дня (Видео)

Алексей Лень против Бруклина провел лучший матч в сезоне, но были в данной игре и негативные моменты. В одном из эпизодов он не успел накрыть ДеАндре Джордана и тот эффектно забил мяч в кольцо.