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Воскресенье, 16.02.2020

Деррик Джонс - победитель в конкурсе данков НБА (Видео)

В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Чикаго прошли три конкурса. Форвард «Майами» Деррик Джонс обыграл Аарона Гордона («Орландо») в финале конкурса данков. Защитник «Сакраменто» Бадди Хилд стал победителем конкурса трехочковых. Бэм Адебайо («Майами») – лучший в конкурсе мастерства. Звездный уикенд 2020 Чикаго Конкурс мастерства Победитель: Бэм Адебайо («Майами»). Участники: Бэм Адебайо, Патрик Беверли, Спенсер Динуидди, Шэй Гилджесс-Александер, Крис Миддлтон, Домантас Сабонис, Паскаль Сиакам, Джейсон Тейтум. Конкурс трехочковых Победитель: Бадди Хилд («Сакраменто»). Участники: Давис Бертанс, Девин Букер, Девонте Грэм, Джо Харрис, Бадди Хилд, Зак Лавин, Данкан Робинсон, Трэй Янг. Конкурс данков Победитель: Деррик Джонс («Майами»). Участники: Пэт Коннотон, Аарон Гордон, Дуайт Ховард, Деррик Джонс.
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Баскетбол, НБА, Новости НБА, Деррик Джонс.
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