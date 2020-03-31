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Вторник, 31.03.2020

Фильм "Последний танец" о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз" (Видео)

Документальная лента "Последний танец", в которой зрители смогут увидеть ранее не рассказанные истории о легенде баскетбола Майкле Джордане и команде "Чикаго Буллз" времён 1990-х годов, выйдет уже в апреле. Об этом сообщает New York Post. Фильм состоит из 10 частей. Создатели покажут редкие и незасвеченные кадры, а также обещают более 100 интервью с героями НБА того времени. Изначально выход фильма был запланирован на июль 2020 года, но создатели из Netflix и ESPN по многочисленным просьбам решили передвинуть дату на апрель, сделав подарок поклонникам баскетбола, которые сейчас находятся на карантине и самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Трейлер фильма "Последний танец" доступен в YouTube. Помимо видеозаписей Джордана в документальный сериал вошли интервью с другими ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
championat.com
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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Последний танец, Майкл Джоржан.
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