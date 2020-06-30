Как украинец Кривенко начал "разрывать" в конкурсе данков (Видео)

Украинец Дмитрий Кривенко хорошо известен среди профессиональных данкеров. Уже давно он является одним из элитных данкеров мира. Подтверждением его незаурядного мастерства стало соглашение с легендарной выставочной командой из США Harlem Globetrotters. Кривенко стал первым украинцем в ее составе за 97-летнюю историю. К сожалению, пандемия коронавируса заставила досрочно остановить такой успешный для украинца сезон. А одной из первых выдающихся международных побед для Кривенко стал триумф на чемпионате Европы 2014 года в Бухаресте. Тогда он сошелся с чрезвычайно сильными поляком Рафалом Липинским и латвийцем Кристапс Даргайсом. Позже Кривенко последовательно подтверждал высокий уровень мастерства, получив уже две победы в конкурсах данков на чемпионатах мира 3х3.