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Вторник, 30.06.2020

Как украинец Кривенко начал "разрывать" в конкурсе данков (Видео)

Украинец Дмитрий Кривенко хорошо известен среди профессиональных данкеров. Уже давно он является одним из элитных данкеров мира. Подтверждением его незаурядного мастерства стало соглашение с легендарной выставочной командой из США Harlem Globetrotters. Кривенко стал первым украинцем в ее составе за 97-летнюю историю. К сожалению, пандемия коронавируса заставила досрочно остановить такой успешный для украинца сезон. А одной из первых выдающихся международных побед для Кривенко стал триумф на чемпионате Европы 2014 года в Бухаресте. Тогда он сошелся с чрезвычайно сильными поляком Рафалом Липинским и латвийцем Кристапс Даргайсом. Позже Кривенко последовательно подтверждал высокий уровень мастерства, получив уже две победы в конкурсах данков на чемпионатах мира 3х3.
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10:41 Сегодня Телеграф
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