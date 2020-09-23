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Среда, 23.09.2020

НБА: Денвер обыграл Лейкерс с трипл-даблом Леброна (Видео)

В Орландо состоялся третий матч финала Западной конференции НБА. «Денвер Наггетс» одержали первую победу и сократили отставание в серии - 114:106. Счет в серии - 2:1 в пользу «Лейкерс». НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции «Денвер» - «Лейкерс» - 114:106 (29:27, 34:26, 30:22, 21:31) «Денвер»: Мюррэй (28 + 8 подборов + 12 передач), Грант (26), Йокич (22 + 10 подборов + 5 потерь), Харрис (7), Миллсэп (6 + 8 подборов) – старт; Моррис (14), Портер (9), Крэйг (2). «Лейкерс»: Джеймс (30 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Дэвис (27), Колдуэлл-Поуп (12), Грин (4), Макги (4) – старт; Кузма (11), Рондо (9 + 8 передач), Ховард (4), М-ф Моррис (3), Карузо (2). Счет в серии - 2:1.
sport.ua
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