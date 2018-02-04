Гассиев - Дортикос: видео тяжелейшего нокаута в 12-м раунде

В Сочи (Россия) завершился второй полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев - Юниер Дортикос. Россиянин Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за выход в финал Всемирной боксерской суперсерии. Кроме того Гассиев к своему титулу IBF добавил и пояс WBA.