Большое интервью Ломаченко: о боксе, доме, автомобилях...(Видео)

Чемпион Мира по версии WBO, лучший боксер по версии телеканала HBO и двукратный Олимпийский Чемпион Василий Ломаченко. Самый авторитетный журнал The Ring признал Ломаченко "Боксером года" по итогам 2017 года. Прозвище Хай-Тек в боксерском мире он получил за непревзойденную технику. Ему открыт весь мир, но при этом Василий Ломаченко живет и растит сына и дочь в Белгород-Днестровском....Почему заставил шестилетнего сына пробежать 20 км? Чем питается перед поединком? Кому отдает деньги Ломаченко? Зачем пользуется услугами психолога? Зачем судиться за старую прачечную и почему хочет стать счастливым украинским дедушкой? О семье, друзьях и о том, чтобы сказал себе вернувшись на десять лет назад. Все это в сюжете "Зе Интервьюер"!